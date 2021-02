Europa centrale quasi tutta bianca, il gelo russo ha lasciato il segno

Gelo e neve avvolgono l’Europa centrale. Imbiancate Germania, Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna, Danimarca.

L’arrivo del gelo russo-siberiano sull’Europa centrale ha lasciato segni importanti su vasti territori. Le tempeste di neve, legate a temperature polari a tratti inferiori ai -15°C, hanno imbiancato numerose regioni tra Gran Bretagna, Francia settentrionale, Germania, Danimarca ed ovviamente Polonia. Qui vi mostrammo lo scenario gelido su numerose città tedesche pochi giorni fa.

Ora è tornato il sereno, ma il clima si presenta davvero gelido su tutta l’Europa centrale grazie alla persistenza del gelo russo, molto difficile da spazzar via grazie alla sua notevole densità e al peso non indifferente (ben più pesante rispetto ad altre masse d’aria). Le temperature di stanotte, infatti, si sono portate ampiamente sotto i -10/-15°C sulla Germania. (VEDI QUI temperature in tempo reale in Europa).

Nello scatto satellitare potete ammirare gran parte dell’Europa centrale tinta di bianco, soprattutto la Germania. Imbiancate anche I Paesi Bassi e il Belgio.

Il gelo ora si muove verso l’Italia, dove porterà la neve nel corso del week-end. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

