Meteo: domani forte calo delle temperature, arrivano le prima nevicate

Freddo in intensificazione domani su gran parte d’Italia, arrivano le prime nevicate a bassa quota al centro, forte maltempo in Sardegna. Il meteo per domani 12 febbraio 2021.

Siamo ormai ad un passo dall’arrivo di un’importante ondata di freddo e neve, la più intensa di questo inverno (fino ad ora ovviamente), ad opera di aria gelida di origine russo-siberiana. I primi refoli molto freddi legati a questa vasta massa d’aria gelida, che ora giace tra Germania, Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, si sono gettati su Trieste favorendo un sensibile calo della temperatura. L’aria fredda dilagherà nelle prossime ore su tutto il nord-est, ma sarà da domani che il freddo inizierà a farsi sentire in modo più pungente su tutto il nord ed il lato adriatico.

Nel frattempo arriverà una perturbazione da ovest, ovvero una bassa pressione abbastanza organizzata e carica di precipitazioni: quest’ondata di maltempo coinvolgerà tutto il centro-sud nella giornata di sabato, entrando a contatto con l’aria sempre più fredda che entrerà dai Balcani verso il Mediterraneo. Il transito di questa perturbazione sul freddo favorirà l’arrivo della neve fino a quote bassissime, come abbiamo avuto modo di spiegarvi in questo articolo.

METEO 12 FEBBRAIO 2021 | Per ora concentriamoci sul tempo che ci aspetta domani 12 febbraio 2021. L’aria molto fredda proveniente dall’est inizierà a tracimare con maggior vigore dall’alto Adriatico su buona parte d’Italia. Le regioni dove maggiormente si avvertirà il calo termico saranno quelle del nord e del lato adriatico, dove le massime non andranno oltre i 4-5°C. In serata le temperature inizieranno a scendere rapidamente anche sui settori tirrenici, specie tra Liguria, Toscana e Lazio.

I cieli saranno poco nuvolosi o nuvolosi al mattino e gran parte del pomeriggio. Dopo il tramonto inizierà ad avvicinarsi minacciosamente la perturbazione menzionata nel paragrafo precedente e sarà proprio questa a portare piogge diffuse in Sardegna e locali temporali. In serata, indicativamente dopo le 20, le precipitazioni arriveranno anche su Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio: la neve scenderà generalmente attorno ai 100-200 metri in Toscana, mentre nevicherà in pianura su Emilia, Marche e Umbria. Neve in collina nel Lazio. Arriveranno i primi fiocchi anche sull’Appennino abruzzese. Gli accumuli saranno più probabili in collina (anche alcuni centimetri).

Non escludiamo isolate nevicate anche su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, fino a quote bassissime.

A cura di Raffaele Laricchia

