Meteo: momentaneo miglioramento, freddo russo in entrata da stasera

Giorno di transizione, momentaneo bel tempo sul Tirreno e al sud, ma dal pomeriggio arrivano i primi refoli freddi dai Balcani. Vediamo le previsioni per oggi 11 febbraio 2021.

Dopo il maltempo che ieri ha sferzato diverse regioni, soprattutto tirreniche, il tempo è tornato a migliorare su gran parte della penisola. Un momentaneo rinforzo dell’alta pressione ha riportato il Sole un po’ ovunque ma è bene chiarire subito che si tratta di una pausa molto breve.

L’aria fredda russo-siberiana è in moto verso il Mediterraneo e già da stasera inizierà pian piano ad affluire sull’alto Adriatico.

METEO 11 FEBBRAIO 2021 | Stabile al mattino e al pomeriggio su gran parte del lato tirrenico, nord-ovest e sud Italia.

Su nord-est e regioni adriatiche, invece, avremo un graduale aumento delle nubi a partire dal pomeriggio grazie all’ingresso di aria via via sempre più fredda dai Balcani, in particolare dall’altopiano carsico sloveno e l’Istria. Quest’aria fredda si diffonderà rapidamente su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo dove porterà un netto calo delle temperature e anche qualche isolato piovasco o nevicata in collina. In serata i fenomeni molto deboli raggiungeranno anche Molise e Puglia.

Con l’arrivo del freddo, stasera, le temperature scenderanno sin verso 2-4°C su tutta la pianura del Friuli Venezia Giulia e attorno ai 5-6°C su Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Ricordiamo che l’aria gelida irromperà solo domani pomeriggio-sera e soprattutto sabato.

Nel video maggiori informazioni per domani, a cura di Raffaele Laricchia:

A cura di Raffaele Laricchia

