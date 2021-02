Meteo Protezione Civile domani 12 Febbraio: arrivano freddo e prime nevicate

La giornata di domani vedrà l’ingresso di aria più fredda di origine artico-continentale sull’Italia a cominciare dalle regioni centro-settentrionali. In concomitanza, un minimo depressionario in formazione sul Tirreno apporterà un peggioramento, con nevicate fino a bassa quota.

Ecco il bollettino meteo dettagliato della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 12 Febbraio 2021

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, nella prima parte della giornata, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria, con quantitativi cumulati deboli;

– sparse dal pomeriggio, anche carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna, Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte centro-meridionale, Emilia, Appennino romagnolo, Toscana, Umbria, Marche occidentali e meridionali, Abruzzo centro-settentrionale, Lazio centro-settentrionale e meridionale tirrenico, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Toscana meridionale e Sardegna settentrionale.

Nevicate: fino a quote di pianura al Nord, inizialmente al di sopra di 500-700 m sulle regioni centrali peninsulari, in diminuzione fino a quote di pianura, dalla serata, su Toscana centro-settentrionale, Umbria settentrionale ed orientale, Marche ed Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sul Triveneto; massime in calo, da sensibile a localmente marcato, al Nord e sulle regioni del Centro-Sud peninsulare, specie sulle zone interne e quelle del versante Adriatico.

Venti: localmente forti nord-orientali sulle regioni adriatiche e sulla Toscana, localmente forti settentrionali sulla Liguria; tendenza a rinforzo della ventilazione dal pomeriggio-sera.

Mari: localmente molto mossi tutti i bacini, in temporanea ulteriore attenuazione; tendente ad agitato il Mar Ligure al largo.

A cura di Francesco Ladisa

