Previsioni meteo: gelo e neve in arrivo, “zona bianca” al centro-sud nel week-end

Siamo alle porte dell’ondata di freddo più intensa di questo 2021 (fino ad ora), di gran lunga più fredda e intensa delle precedenti arrivate nel mese di gennaio. La perturbazione attesa già da domani sera sarà alimentata da aria gelida di origine siberiana, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei precedenti articoli.

Al momento il tempo si presenta piuttosto stabile, ma i primi gelidi regoli siberiani stanno già penetrando sull’alto Adriatico in direzione di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. La temperatura su Trieste è scesa a 2°C alle 18.30, mentre soffia un sostenuto vento di bora. L’aria gelida è ancora situata sull’est Europa, alle porte della Slovenia e della Croazia, ma irromperà nel Mediterraneo a partire da domani con intensità crescente.

WEEK-END BIANCO AL CENTRO-SUD | Tante località italiane del centro-sud vedranno la neve tra sabato e domenica, soprattutto sulle regioni centrali. Mentre l’aria gelida scivolerà dai Balcani verso il mar Adriatico e a seguire sull’Italia, assisteremo al transito di una perturbazione da ovest che sarà la responsabile di nevicate diffuse fino a quote bassissime (proprio in virtù dell’aria molto fredda in arrivo).

I primi segni del peggioramento arriveranno venerdì sera: il maltempo coinvolgerà la Sardegna (solo piogge e neve in montagna) e a seguire si espanderà su Toscana, zone interne dell’Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio (nelle ultime ore di venerdì). Su Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Marche la neve scenderà fino a quote bassissime, a tratti anche in pianura nelle zone interne toscane, Emilia e nelle Marche.

Nella prima parte di sabato la perturbazione coinvolgerà in pieno tutto il centro Italia e ingloberà anche Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia: la neve scenderà in pianura su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise; fin sui 200-300 metri tra Lazio, Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale. Quota neve leggermente più alta sulla Puglia meridionale, mentre nevicherà in alta collina in Calabria. Nel frattempo migliorerà rapidamente su Emilia Romagna, Sardegna e Toscana.

Nella seconda parte di sabato il maltempo continuerà ad avvolgere tutto il sud e la neve potrà scendere fino in pianura su Puglia centro-settentrionale (200 metri circa su quella meridionale), Basilicata, zone interne della Campania, Molise, Abruzzo. Neve in collina sulla Calabria, in montagna sulla Sicilia.

Nevicate a tratti molto forti sono attese nelle zone interne della Campania e della Puglia, specie in collina, con accumuli abbondanti.

Domani pubblicheremo un nuovo aggiornamento con eventuali lievi modifiche delle previsioni.

Domenica l’instabilità continuerà ad interessare Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia con nevicate sparse anche sulle coste (tranne in Sicilia dove potrebbe nevicare oltre i 300-400 metri). Migliora su Campania, Calabria, Lazio.

Il clima sarà rigido ovunque, specie al nord grazie ai cieli sereni e alle forti inversioni termiche notturne.

A cura di Raffaele Laricchia

