Allerta meteo: diffuse nevicate in arrivo al centro-sud [FOCUS ZONE COLPITE]

Gran freddo siberiano in arrivo in Italia, domani nevicate a bassissima quota sul centro-sud ed Emilia Romagna. Le previsioni meteo dettagliate.

Le temperature stanno rapidamente scendendo su tutto il nord ed il versante adriatico, segno del costante afflusso di aria fredda di origine siberiana attraverso i Balcani. Le temperature scenderanno gradualmente e costantemente fino a portarsi sotto lo zero su gran parte del settentrione entro tarda sera e attorno allo zero su Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo. Entro domani il freddo conquisterà pienamente anche Puglia, Molise, Lazio, Campania e Basilicata dove si respirerà aria decisamente gelida. Nelle zone interne del centro-nord la colonnina di mercurio scenderà a picco sotto lo zero, a tratti anche sotto i -10°C oltre i 700-800 metri di altezza.

Oltre al freddo, però, arriverà anche la neve su tante località del centro-nord e molto localmente al nord. Già stasera ci aspettiamo i primi fiocchi di neve fino in pianura in Emilia Romagna, Marche e Toscana, mentre nevicherà oltre 200-300 metri su Umbria, Abruzzo e oltre 400 metri nel Lazio.

Domani arriverà la parte più intensa del peggioramento, caratterizzato da una depressione proveniente da ovest che scorrerà sull’aria gelida scaturendo nevicate diffuse e a tratti forti.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nella prima parte di sabato la perturbazione coinvolgerà in pieno tutto il centro Italia e ingloberà anche Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia: la neve scenderà in pianura su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise; fin sui 200-300 metri tra Lazio, Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale. Quota neve leggermente più alta sulla Puglia meridionale, mentre nevicherà in alta collina in Calabria. Nel frattempo migliorerà rapidamente su Emilia Romagna, Sardegna e Toscana.

Nella seconda parte di sabato il maltempo continuerà ad avvolgere tutto il sud e la neve potrà scendere fino in pianura su Puglia centro-settentrionale (200-300 metri circa su quella meridionale), Basilicata, zone interne della Campania, Molise, Abruzzo. Neve in collina sulla Calabria, in montagna sulla Sicilia. In serata tempo miglioramento su Campania, Lazio e Marche.

Nevicate a tratti molto forti sono attese nelle zone interne della Campania e della Puglia, specie in collina, con accumuli abbondanti.

Lungo la fascia appenninica cadranno dai 20 ai 50 cm di neve, oltre gli 800-900 metri di altitudine. Accumuli di neve blandi sono attesi anche sulle coste adriatiche tra Marche, Abruzzo e Molise. Tra 1 e 5 cm sulle aree pedemontane dell’Emilia Romagna e in Toscana.

Solo pioggia invece sulle coste tirreniche, anche a Roma e Napoli.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook