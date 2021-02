Meteo: cala il gelo su tutto il centro-nord, domani ultime nevicate al sud

Fine settimana freddissimo da nord a sud, ancora nevicate sparse sul lato adriatico e al sud. Le previsioni meteo.

L’aria gelida siberiana si sta facendo sentire su tutto il centro-nord e localmente anche al sud con temperature quasi ovunque inferiori allo zero. Gelo decisamente intenso sulle colline e le zone interne del centro, dove si sfiorano i -5/-7°C. L’Aquila è crollata a -4°C, così come Campobasso, mentre più in alto troviamo temperature anche fino a -10°C in Appennino. Tanto freddo anche in pianura Padana dove i cieli sereni stanno favorendo importanti inversioni termiche. Freddo anche sulle coste adriatiche e ancora nevicate in atto anche sulle coste in Abruzzo e Molise e a bassissima quota anche in Puglia e Basilicata. (Vedi le nevicate avvenute oggi).

METEO DOMANI 14 FEBBRAIO 2021 | Le temperature scenderanno ulteriormente su tutto il centro-sud grazie ad ulteriori masse gelide in discesa dai Balcani. Con l’arrivo dell’aria più fredda, sin dalle ore notturne, saranno possibili nevicate fin sulle coste dall’Abruzzo alla Puglia. I fenomeni tuttavia saranno disorganizzati e più sostenuti solo sulle colline o le zone interne. Nevicate in arrivo anche sulle colline della Sicilia oltre 500-600 metri di quota e a bassissima quota sul cosentino ionico/crotonese. Fioccate sparse anche in Basilicata, specie le aree settentrionali della regione al confine con la Puglia.

Cieli sereni sul lato tirrenico, soprattutto su Lazio, Toscana e Liguria. Cieli sereni su tutto il nord.

Dalla sera tempo in graduale miglioramento ovunque. Clima gelido all’alba con temperature sotto zero su tutto il centro-nord, specie sui settori interni con valori fino a -10°C in alta collina.

A cura di Raffaele Laricchia

