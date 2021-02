Trema il Giappone, forte terremoto oltre magnitudo 7 vicino Fukushima

Forte terremoto scuote il Giappone, paura a Fukushima, ma sisma piuttosto profondo. Ecco i dati ufficiali.

Una violenta scossa di terremoto si è verificata oggi 13 febbraio 2021, precisamente alle 15.07 italiane (23.07 giapponesi) nell’oceano Pacifico occidentale a largo del Giappone. Il terremoto ha scosso l’intero Paese ma fortunatamente è avvenuto ad una profondità notevole.

Secondo i dati dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 7.1 mentre l’ipocentro è stato individuato a ben 50 km di profondità . Epicentro in mare, a circa 60 km dalla costa giapponese orientale in corrispondenza di Minamisoma e Soma, a sud-est di Sendai. Vicino all’epicentro troviamo anche la città di Fukushima, distante circa 100 km. Il terremoto è stato fortemente avvertito per molti secondi, ma al momento non risultano danni a cose o persone.

Molto probabilmente, considerata la profondità importante, il terremoto non dovrebbe aver avuto conseguenze gravi sul territorio giapponese ed anche su Fukushima, dove ricordiamo è presente una centrale nucleare con una pessima esperienza nel terremoto del 2011.

A cura di Raffaele Laricchia

