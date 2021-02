Gelo e neve in Puglia, forte nevicata a Brindisi, bufere sulle Murge

Freddo e neve in Puglia, arrivano i blizzard sulle Murge. Neve anche a Brindisi e nelle prossime ore probabile anche a Bari.

La pioggia ha lentamente lasciato spazio alla neve su tante località pugliesi: l’arrivo del gelo russo nelle prime ore della notte ha provocato un forte calo termico tale da portare la colonnina di mercurio sotto lo zero su tante città pugliesi, soprattutto quelle collinari e dei settori interni. È anche arrivata la neve, dopo un po’ di attesa: nevica intensamente sulle Murge soprattutto tra Santeramo, Altamura, Minervino e Spinazzola dove si registrano già oltre 10 cm di neve.

Nevica a sprazzi anche sulle pianure baresi, nel tarantino e nel brindisino. Una forte nevicata è in atto su Brindisi con temperatura che sfiora 0°C. La neve si sta posando sulla città in riva all’Adriatico e viene segnalato ghiaccio sui settori interni. Vere e proprie tempeste di neve sono in atto sulle colline baresi e della BAT, oltre che sul Gargano. Le nevicate sono infatti accompagnate da venti intensi di tramontana che rendono lo scenario davvero siberiano. Si tratta dei “blizzard”, ovvero le tipiche tormente di neve.

Nelle prossime ore ci aspettiamo ancora nevicate sparse ma localmente molto forti su BAT, barese, brindisino e tarantino. Fenomeni molto più blandi e isolati nel leccese, comunque nevosi fin sulle coste a causa delle basse temperature. Probabile l’arrivo di una nevicata a Bari nel corso della giornata odierna.

Un miglioramento del tempo avverrà dalla prossima notte su tutta la regione, ma attenzione ancora al ghiaccio per le strade soprattutto sui settori collinari.

A cura di Raffaele Laricchia

