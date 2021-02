Ondata di gelo in Puglia: forte nevicata sulla splendida spiaggia di San Pietro in Bevagna

L’ondata di gelo siberiana giunta sull’Italia sta portando nevicate fino a quote pianeggianti in Puglia, una delle regioni più colpite dal maltempo di queste ore (come abbiamo visto qui).

Oltre al Gargano e alle Murge, la neve sta facendo la sua comparsa stamane anche in pianura fra brindisino e tarantino, dove le precipitazioni risultano a tratti di moderata/forte intensità . Ne conseguono accumuli di neve al suolo anche di diversi centimetri.

Una intensa ed eccezionale nevicata è arrivata anche sul litorale ionico. Ecco un filmato girato poco fa sulla splendida spiaggia di San Pietro in Bevagna, ambita meta turistica nella stagione estiva. Ci troviamo nel comune di Manduria, in provincia di Taranto. Nell’immediato entroterra si segnalano anche oltre 5 centimetri di neve. Nelle prossime ore sono previste ulteriori nevicate su queste zone.

A cura di Francesco Ladisa

