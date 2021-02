Previsioni meteo: residui fenomeni e tanto freddo domani, poi scoppia l’alta pressione!

Ultimi sussulti freddi al sud, torna l’alta pressione delle Azzorre con una piccola incertezza in settimana. Vediamo le previsioni meteo dettagliate.

L’intensa ondata di freddo e neve che ha sferzato tante nostre regioni in questo fine settimana sta volgendo alla sua naturale conclusione. Le ultime spruzzate di neve stanno interessando le regioni del medio-basso adriatico, localmente fin sulle coste, mentre sulle restanti regioni del centro-nord i cieli sono già ampiamente sereni.

Domani, 15 febbraio, gli ultimissimi fenomeni coinvolgeranno le regioni del sud, ovviamente nevosi fino a quote molto basse, ma parliamo solo di deboli fioccate senza accumuli. Nel frattempo le schiarite diverranno via via sempre più ampie, specie dal pomeriggio. Sul centro-nord invece avremo cieli sereni ovunque e clima ancora molto rigido all’alba, con temperature minime ovunque sotto lo zero. Domani, inoltre, cesseranno anche i venti di tramontana che in queste ore stanno sferzando il Meridione.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

E dopo cosa succederà ? La situazione meteorologica per i prossimi giorni è ben delineata: si prospetta il ritorno dell’alta pressione delle Azzorre su tutta la penisola, ma in un contesto ancora piuttosto freddo.

Le temperature, infatti, saranno ancora molto basse nelle ore notturne e fino all’alba, per tutta la prossima settimana. Solamente di giorno, grazie alla presenza del Sole, le temperature massima potranno salire e portarsi localmente oltre i 10°C. Di notte, invece, la colonnina di mercurio scenderà con facilità anche sotto lo zero, specie al nord e le zone interne del centro-sud.

Giovedì 18 unico giorno instabile? L’egemonia dell’alta pressione potrebbe riservare una parentesi instabile nella sola giornata di giovedì 18 febbraio: una debole perturbazione atlantica riuscirà ad erodere l’anticiclone sul suo bordo settentrionale e potrà attraversare il nord Italia dove porterà piogge e locali nevicate fino a quote basse. La perturbazione sarà molto debole e molto rapida, tanto che venerdì si sarà già diretta sui Balcani.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook