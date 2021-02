Etna in eruzione: spettacolari fontane di lava sul cratere [VIDEO]

Eruzione dell’Etna in atto, fontane di lava sul cratere alte decine di metri. Il video in diretta oggi 15 febbraio 2021.

L’Etna non si concede pause particolarmente lunghe e questo lo sappiamo tutti. A distanza di pochi giorni il vulcano etneo è tornato ad eruttare in tutta la sua spettacolarità . Mentre tremori e boati vengono percepiti lungo i fianchi del vulcano, sul cratere è in atto un fantastico parossismo caratterizzato da fontane di lava alta diverse decine di metri.

Lo spettacolo potete ammirarlo in diretta in questo video:

A cura di Raffaele Laricchia

