Ondata di gelo storica in nord America: record di basse temperature fino in Messico

Ennesima ondata di gelo estrema negli USA, temperature polari fino al Texas e Oklahoma, gelo anche in Messico!

La terra degli estremi meteorologici, il nord America, è stata teatro di una nuova clamorosa ondata di gelo polare che ha inglobato decine e decine di territori fino a latitudini impensabili. L’irruzione d’aria estremamente gelida ha investito non solo Canada e Stati Uniti centrali fino al Texas e e all’Oklahoma, ma addirittura è dilagata fin sul Messico.

Le gelide correnti polari, con temperature alla quota di 1500 metri vicine ai -15°C, si sono dirette senza ostacoli fin nel cuore del Messico, che ricordiamo trovarsi alla latitudine del Mali, della Mauritania e dell’Algeria meridionale (praticamente la parte meridionale del deserto del Sahara, sulla fascia tropicale).

L’aria gelida ha portato nevicate tra gli Stati messicani di Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, fino in pianura, dopodiché le temperature sono crollate sotto lo zero. Addirittura si registrano picchi fino a -7/-8°C tra Monterrey e Monclova, praticamente temperature gelide da record per queste città. Ancor più impressionanti le temperature in Texas, Louisiana, Nuovo Messico e Oklahoma: qui si registrano valori fino a -20/-23°C in pianura, grazie alle intense inversioni termiche e all’irraggiamento notturno causato dalla copertura nevosa. Il gran gelo, le nevicate e il ghiaccio hanno causato molti problemi tra Texas e Louisiana, poco abituate a tali avvezioni gelide così intense: sono centinaia gli incidenti stradali e tantissime le località senza corrente elettrica.

La neve ha raggiunto le spiagge del Golfo del Messico, dove la neve è davvero una rarità. Galveston, cittadina texana situata sulla costa del Golfo, è stata imbiancata da una leggera coltre nevosa.

A cura di Raffaele Laricchia

