Previsioni meteo: forte anticiclone in arrivo, altro assaggio di primavera?

Fine del gelo e della neve, ora tocca all’alta pressione delle Azzorre. Anticipo di primavera la prossima settimana? Di seguito le previsioni meteo.

Passata l’ondata di freddo e neve che ha coinvolto gran parte della penisola ed in particolare le regioni adriatiche, si apre un periodo nettamente più stabile e soprattutto via via sempre più mite su tutta Italia. Come vi anticipammo ieri, l’alta pressione delle Azzorre è seriamente intenzionata a riappropriarsi del Mediterraneo favorendo un repentino miglioramento delle condizioni meteorologiche ed un ripristino delle temperature.

SETTIMANA STABILE CON QUALCHE NOTA PERTURBATA | Da domani fino al termine della settimana sarà l’alta pressione delle Azzorre la protagonista assoluta. L’unico momento incerto è tra giovedì e venerdì mattina, quando una debolissime perturbazione atlantica riuscirà a sfiorare il nord Italia e l’alto Tirreno portando qualche nube e qualche pioggia sparsa, con neve sulle colline e rilievi. Davvero troppo poco per considerarla una perturbazione organizzata.

Per il resto, avremo il dominio totale dell’anticiclone soprattutto al sud, dove si apre un periodo molto stabile e soleggiato.

Col ritorno dell’alta pressione è ovviamente lecito aspettarsi il ritorno delle nebbie, delle foschie e delle nubi basse, principalmente in pianura Padana, nelle valli e sulle coste tirreniche dalla Liguria alla Calabria.

Le temperature saliranno gradualmente di giorno, portandosi in media coi valori del periodo mentre continuerà a fare molto freddo dopo il tramonto e fino all’alba, da nord a sud.

PROSSIMA SETTIMANA ASSAGGIO DI PRIMAVERA | È ancora presto per una previsione precisa per la prossima settimana, ma tutti i modelli matematici convergono verso una tendenza più mite quantomeno per i giorni tra lunedì 22 e mercoledì 24: in questo frangente l’alta pressione potrebbe spostare la propria radice sul nord Africa e alimentare, di conseguenza, un aumento sensibile delle temperature su tutta Italia. Pertanto le possibilità di un nuovo assaggio di primavera, con temperature vicine ai 20°C, aumentano sempre più.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook