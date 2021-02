Storica nevicata sulle spiagge del Golfo del Messico, imbiancata Galveston

Forte nevicata sulle coste del Golfo del Messico, Galveston colpita in pieno e tutta bianca in pochi minuti. Gelo polare in Texas.

L’ondata di gelo e neve che ha investito il nord America nelle ultime ore ha portato i suoi effetti addirittura in Messico e sulle coste del Texas bagnate dal Golfo del Messico. Parliamo praticamente di latitudini subtropicali dove solitamente le temperature in pieno inverno si aggirano tra i 10 e i 20°C, in questa precisa porzione del mondo.

L’aria gelida ha portato la colonnina di mercurio sotto lo zero sia sulle coste che sulle aree interne, addirittura sotto i -20°C. Sui litorali le temperature sono arrivate a -3/-4°C nell’ultima notte. Galveston, cittadina situata sul Golfo del Messico, è stata investita da una forte e storica nevicava, come non accadeva da diversi decenni. L’ultima blanda nevicata si è verificata ben 12 anni fa. Questa volta, invece, si sono registrati diversi centimetri di accumulo, in una località situata alla latitudine del nord Africa.

A cura di Raffaele Laricchia

