Previsioni meteo: anticiclone primaverile in arrivo, ma l’inverno è davvero finito?

Anticiclone sempre più ingombrante, ci aspetta un periodo molto più mite e stabile da nord a sud. Ma l’inverno è davvero finito? Vediamo le previsioni meteo.

L’ondata di freddo e neve che nell’ultimo week-end ha interessato l’Italia è già un lontano ricordo ed ora sta pienamente colpendo la Grecia con nevicate intense fin sulle coste (vedi le immagini di Atene innevata).

Ora l’alta pressione delle Azzorre si espanderà su tutta Italia e regalerà un periodo nettamente più stabile e via via sempre più mite. Insomma dopo il gran freddo degli ultimi giorni torneremo dapprima su valori termici tipici del periodo (tra domani e venerdì) e successivamente andremo anche sopra le medie su tutta Italia (tra il week-end e l’inizio della prossima settimana).



In vista di questo lungo periodo stabile, che potrebbe accompagnarci fino al 24-25 febbraio, tanti di voi potrebbero presupporre che l’inverno sia ormai giunto al termine e che la primavera avanzerà inesorabilmente a suon di giornate belle e miti.

Niente di più sbagliato! Sebbene non ci siano al momento ondate di freddo all’orizzonte nelle code dei modelli matematici, è davvero prematuro dar per concluso l’inverno quando siamo appena a metà febbraio. Statisticamente e climaticamente la nostra penisola ricevere un maggior numero di irruzioni fredde proprio nella seconda parte dell’inverno che comprende i mesi di febbraio e marzo, in virtù del naturale e obbligato indebolimento del vortice polare che favorisce la discesa alla basse latitudini di nuclei d’aria molto freddi.

Per tal motivo è impossibile decretare al 16 febbraio la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. inoltre quest’anno ci troviamo davanti ad una situazione estremamente dinamica, caratterizzata da improvvise ondate di caldo anomalo seguite da ondate di freddo importanti sul Vecchio Continente. il nord-est Europa e la Russia continuano a presentare condizioni meteorologiche estremamente fredde e gelide e questo “serbatoio freddo” potrebbe nuovamente dar filo da torcere al resto d’Europa tra il finire di febbraio e l’inizio di marzo.

Pertanto non è così improbabile l’arrivo di una nuova irruzione fredda dall’est dopo questa fase più calda e stabile a cui andiamo incontro, in virtù della dinamicità meteorologica che l’Europa sta vivendo da numerose settimane.

Nei prossimi giorni capiremo se queste tendenze potranno essere confermate, per cui continuate a seguirci su www.inmeteo.net.

A cura di Raffaele Laricchia

