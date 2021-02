Spettacolare meteora nei cieli di Melbourne [VIDEO]

Spettacolo nei cieli australiani nella serata di Domenica 14 Febbraio, per il passaggio di una meteora estremamente luminosa.

La palla di fuoco √® stata avvistata in molte zone del sud-est dell’Australia, come Victoria, New South Wales, South Australia e Tasmania. Spettacolare il suo avvistamento sulla citt√† di Melbourne, dove il “bolide” ha illuminato per qualche istante il cielo prima di esplodere e quindi disintegrarsi a contatto con l’atmosfera.

Ecco alcuni video catturati il 14 febbraio 2021 a Melbourne e in altre località vicine, come Korumburra, a 120 km di distanza.

Questo fenomeno viene definito comunemente¬†bolide.¬†Si tratta pi√Ļ correttamente di un meteoroide, un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono¬†variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con¬†100 metri¬†di diametro.¬†¬†Esso diventa luminoso (sia per cause termiche sia per fenomeni di ionizzazione) nell‚Äôattraversare la parte pi√Ļ densa dell‚Äôatmosfera terrestre.¬†La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, e in alcuni casi questi sono cos√¨ grossi da causare anche boati ben udibili al suolo. Prende il nome di meteorite ci√≤ che rimane dopo l‚Äôablazione atmosferica di un meteoroide.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook