Forte terremoto in Grecia: paura a Patrasso, tremori fino ad Atene

Forte scossa di terremoto nella notte in Grecia. Epicentro vicino Patrasso, tremori anche ad Atene. I dati dell’INGV.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tarda notte, esattamente alle 04.36 di oggi 17 febbraio 2021, sulla Grecia centrale nella zona di Patrasso. Il terremoto è stato particolarmente intenso, tanto da essere avvertito in gran parte del Peloponneso.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.1, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità . Epicentro in mare, esattamente nel golfo di Corinto, poco a est di Lepanto e Patrasso.

Il sisma è stato fortemente avvertito in tutta la Grecia centrale e su entrambi i versanti (ionio ed Egeo). La scossa è stata avvertita nettamente anche a Corinto ed in modo più lieve anche ad Atene distante 160 km dall’epicentro.

Non ci sono danni a cose o persone stanno alle notizie arrivate dai media greci.

A cura di Raffaele Laricchia

