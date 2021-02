Gelo e nevicate storiche in Texas: Austin scende a -13.9°C

Texas pesantemente colpito da gelo e neve. Gelo storico su Austin, ci sono vittime e gravi disagi.

La clamorosa ondata di gelo e neve che ha investito gran parte del nord America, capace di ricoprire di neve il 73% del territorio statiunitense, ha fatto registrare svariati record anche in Texas, tra gli Stati più a sud e tra quelli più miti degli USA.

Il crollo delle temperature ha coinvolto tutto il Texas, localmente in modo davvero estremo: la città di Austin, capitale texana, ha registrato una temperatura minima di -13.9°C, praticamente una delle più basse di sempre. Austin possiede un clima subtropicale caratterizzato da estati roventi ed inverni brevi e miti. Ricordiamo, inoltre, che si trova alla latitudine del Cairo, in Egitto.

Il gran gelo ha provocato un collasso energetico in Texas senza precedenti: almeno 5 milioni di persone sono rimaste senza elettricità e senza riscaldamento nelle abitazioni. Almeno due persone sono morte per il freddo, mentre altre hanno subito conseguenze importanti a causa della prolungata esposizione al gelo.

In alcune aree rurali del Texas la temperatura è scesa fino a -28°C, temperature praticamente polari tipiche degli Stati settentrionali degli USA o del Canada. Il record storico tuttavia è detenuto dalla città texana di Tulia, quando nel 1899 raggiunse -30.5°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook