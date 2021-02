Il gelo arriva in Israele: tempesta di neve in atto su Gerusalemme

Il gelo arriva anche sul Mediterraneo orientale, nevica in Israele, Libano e Siria a quote basse. Imbiancata Gerusalemme.

L’aria gelida che la scorsa settimana ha lambito l’Italia ha successivamente colpito la Grecia ed ora sta coinvolgendo la Turchia e i settori orientali del Mediterraneo come Libano, Siria e Israele.

Le temperature sono crollate nelle ultime ore e sono arrivate intense precipitazioni nevose fino a quote collinari su territori che, ricordiamo, possiedono un clima sub-tropicale.

Stasera è in atto una vera e propria bufera di neve su Gerusalemme che presenta una temperatura inferiore allo zero dall’alto dei suoi 700 metri di altitudine. La storica città israeliana è ora tutta bianca, ma i fiocchi di neve si sono spinti anche più in basso.

La bufera di neve in atto su Gerusalemme:



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook