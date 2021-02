Meteo: ritornano le nubi basse e le nebbie, Italia divisa in due

Giornata stabile ovunque grazie all’alta pressione. Tornano nubi basse e nebbie, ma aumentano le temperature. Le previsioni meteo per oggi 17 febbraio 2021.

L’alta pressione è tornata nel Mediterraneo ed ha spazzato via le gelide correnti russe sull’est Europa, riportando condizioni meteo più stabili e meno fredde. Tuttavia sappiamo ormai benissimo che gli effetti dell’anticiclone sono spesso opposti da regione a regione, tanto che in alcune località troviamo condizioni meteo autunnali ed in altre quelle primaverili.

Come si evince dallo scatto satellitare sono tornate alla ribalta le nubi basse su buona parte del versante tirrenico, più esposto alle umidissime correnti provenienti dal Tirreno (trascinate proprio dalla circolazione alto pressoria), e le nebbie in pianura Padana.

METEO 17 FEBBRAIO 2021 | Giornata stabile su tutta Italia ma con discreta presenza di nubi basse su buona parte del versante tirrenico e nebbie in pianura Padana, soprattutto al mattino e dopo il tramonto. Queste nubi non daranno luogo a precipitazioni, eccetto isolati fenomeni tra Liguria orientale e alta Toscana, ma renderanno il clima piuttosto grigio ed uggioso come fosse pieno autunno.

In pieno giorno è probabile l’avanzata di qualche schiarita specie su Campania, Lazio, Calabria, Umbria, Sardegna ed in pianura Padana.

Discorso totalmente opposto per i settori adriatici e ionici: qui avremo cieli ampiamente sereni e temperature fino a 13-14°C.

A cura di Raffaele Laricchia

