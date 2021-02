Grande gelo negli Usa: migliaia di tartarughe “stordite” dal freddo tratte in salvo sulle coste del Texas

Come ampiamente documentato in questi ultimi giorni, un’eccezionale ondata di freddo e neve ha colpito gli Stati Uniti d’America portando nevicate fino alle coste del Golfo del Messico, evento decisamente raro.

Il gelo ha colto alla sprovvista anche diversi animali marini. Migliaia di tartarughe hanno subito le conseguenze del repentino crollo delle temperature e sono finite spiaggiate sulle coste del Texas, facendo fatica a compiere movimenti.

Le tartarughe sono state trovate in particolare sulle spiagge di South Padre Island, nel Golfo del Messico. I volontari hanno portato in salvo circa 4.700 esemplari, trasportandole in un centro congressi, mettendole su teli e all’interno di vasche, in attesa di poter essere liberate quando le acque torneranno a temperature più miti.

Si tratta di un “fenomeno senza precedenti”, spiega a Reuters Wendy Knight, direttore esecutivo del centro di ricerca e conservazione Sea Turtle Inc, che ha coordinato le operazioni di salvataggio. Secondo Knight, in inverno si possono trovare al massimo 100-500 tartarughe sulle spiagge del Texas. Ma quest’inverno il grande freddo che ha colpito l’area del Golfo ha avuto ripercussioni importanti sul mare e i suoi abitanti.

A cura di Francesco Ladisa

