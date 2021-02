Corinaldo (Ancona): crollano mura antiche, evacuate 10 famiglie

Una porzione delle mura storiche di Corinaldo, comune della provincia di Ancona, è crollata dopo una spaccatura che si era aperta nei giorni scorsi, probabilmente in seguito al maltempo.

Il cedimento ha indotto all’evacuazione di dieci famiglie dalle loro abitazioni, situata a ridosso del tratto di mura crollato, in via del Fosso.

Negli ultimi giorni c’era stata un’accelerazione nel decadimento delle mura di Corinaldo: l’amministrazione comunale era in moto con i suoi tecnici fin da metà gennaio, ai primi segni di cedimento, per intervenire in tempi brevi. Ieri l’ultimo scostamento dovuto molto probabilmente anche alle piogge e alla neve dei giorni scorsi che ha di fatto accelerato il distacco.

A cura di Francesco Ladisa

