Dispersi sul monte Velino, trovati tre ragazzi su quattro: fondamentale l’aiuto di Simba e Bayla

Intervento fondamentale di Simba e Bayla nel ritrovamento dei dispersi sul Velino. Trovati tre corpi su quattro, sommersi da metri di neve.

Dopo più di tre settimane dalla valanga che travolse quattro escursionisti sul monte Velino, in Abruzzo, finalmente arrivano buone notizie riguardo il loro ritrovamento. Stamattina ben tre dei quattro escursionisti dispersi sono stati ritrovati, uno dopo l’altro. Le estenuanti ricerche che vanno avanti a singhiozzo, a causa delle pessime condizioni meteorologiche, hanno riportato alla luce tre ragazzi che per settimane sono rimasti sepolti sotto metri di neve e ghiaccio.

Il quarto ed ultimo disperso non è ancora stato ritrovato, ma le ricerche riprenderanno domani per porre fine a questa drammatica vicenda che ha scosso tutto l’Abruzzo e tutta Italia.

Nel ritrovamento dei tre ragazzi è stato fondamentale l’aiuto di Simba e Bayla, due pastori tedeschi addestrati nella ricerca di corpi umani. I due esemplari erano arrivati ieri in Abruzzo e dopo appena un giorno di allenamento a Ovindoli sono stati mandati sul Velino per le ricerche degli escursionisti dispersi.

A cura di Raffaele Laricchia

