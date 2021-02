Estensione del gelo da RECORD in nord America: gran parte degli USA sotto zero

Ondata di gelo storica in nord America. Quasi tutti gli Stati Uniti hanno temperature sotto lo zero.

L’eccezionale ondata di gelo e neve che ha colpito il nord America nell’ultima settimana sta assumendo connotati sempre più storici. L’aria gelida è dilagata in quasi tutti gli angoli del continente, dal Canada fino al Messico settentrionale, dalla west coast alla east coast. Dopo le immagini eccezionali e storiche arrivate dal Texas e dal Golfo del Messico vi abbiamo mostrato la copertura nevosa da record registrata sul territorio americano.

Ora, invece, vi mostriamo un altro record: quello sulla diffusione del gelo negli Stati Uniti.

Buona parte del territorio statiunitense registra in queste ore temperature inferiori allo zero. Addirittura tutta la fascia centrale dal confine col Canada fino al Texas rileva temperature ovunque inferiori ai -17°C con picchi anche di -40°C tra Nord Dakota, Minnesota, Nebraska. Sono davvero pochissime le aree dove il gelo non è arrivato e le temperature sono superiori allo zero: parliamo di California, Florida e piccole aree di Nevada, Arizona, Georgia, Sud e Nord Carolina.

A cura di Raffaele Laricchia

