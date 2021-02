Tragedia del monte Velino: ritrovato il primo disperso nel ghiaccio dopo tre settimane

Ritrovato il primo disperso, ancora tre escursionisti sono sepolti sotto neve e ghiaccio. Continuano le ricerche sul monte Velino.

Ci sono finalmente novità nelle ricerche dei quattro escursionisti dispersi da oltre tre settimane sul monte Velino, in Abruzzo. Questa mattina è stato ritrovato il primo disperso dopo estenuanti e difficili ricerche.

Le ricerche da parte dei soccorsi sono state di difficoltà estrema a causa del pendio in cui si è verificata la valanga lo scorso 24 gennaio e anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Ora, fortunatamente, si apre un periodo di alta pressione con prevalenza del Sole e del bel tempo anche in alta montagna, per cui le ricerche dei prossimi tre dispersi avverranno in condizioni più idonee. L’attenzione però resta alta a causa del rischio valanghe elevato, dovuto all’aumento delle temperature atteso tra week-end ed inizio prossima settimana.

Il primo ritrovamento, come riferisce l’ANSA, è avvenuto alle 10.30 di questa mattina: il corpo era sepolto da diversi metri di neve e ghiaccio.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook