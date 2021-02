Meteo: inizia un week-end primaverile, ma non mancano nubi e nebbie

Forte alta pressione su tutta Italia, inizia un week-end primaverile specie al centro-sud. Non mancano nebbie e nubi basse.

L”inverno si è concesso una pausa piuttosto prolungata ed ora è l’anticiclone a dettar legge nel Mediterraneo. Le condizioni meteo sono molto stabili su tutta Italia, sebbene troviamo condizioni differenti da una regione all’altra per meri motivi geografici e morfologici. Come si evince dal satellite ci sono tanti spazi soleggiati ma anche aree avvolte da nebbie e nubi basse, come il nord-ovest, la pianura Padana, parte della Toscana e le coste di Lazio e Sardegna orientale.

METEO 20 FEBBRAIO 2021 | Stabile su tutta Italia grazie all’alta pressione, ma tempo grigio e uggioso in pianura Padana e Liguria per tutta la giornata. Nebbie in ulteriore intensificazione dopo il tramonto.

Nubi in momentaneo dissolvimento in tarda mattina su Toscana, Lazio, Sardegna, salvo poi ripresentarsi al calar del Sole. Tempo decisamente più bello e sereno sulle regioni adriatiche centro-meridionali e al sud.

Le temperature saliranno ulteriormente su tutto il Meridione e versante adriatico.



A cura di Raffaele Laricchia

