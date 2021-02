Prossima settimana da piena primavera, TEMPERATURE oltre 20°C in Italia

Forte alta pressione sub-tropicale in arrivo, prossima settimana avvertiremo il sentore di primavera! Le previsioni meteo.

Siamo ormai agli sgoccioli dell’inverno meteorologico: tra poco più di una settimana, con l’avvio di marzo, inizierà ufficialmente la primavera meteorologica che non va confusa con la primavera astronomica che, da calendario, sarà inaugurata il 20 marzo. Il 1° marzo come inizio della primavera è una data convenzionale usata nel campo della meteorologia e della climatologia, ed ovviamente non è sinonimo di bel tempo perenne come molti potrebbero immaginare.

Anzi, proprio tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo è molto probabile assistere a bruschi cambiamenti del tempo e addirittura all’arrivo della neve.

Ovviamente ora è prematuro parlare di neve in Italia, sebbene già ci sia una tendenza che vede il ritorno del freddo tra la fine del mese e l’inizio di marzo. Per il momento dovremo fare i conti con l’anticiclone africano che si rinforzerà sempre più soprattutto nel corso della prossima settimana, tra 23 e 26 febbraio. L’anticiclone porterà stabilità da nord a sud ed un aumento considerevole delle temperature, capaci dei regalarci un vero e proprio assaggio di primavera.

Le temperature saliranno da nord a sud ed in maniera più marcata su Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna: qui la colonnina di mercurio potrà sfiorare anche i 21-22°C e grazie ad una maggior incidenza dei raggi solari (dato che ormai ci troviamo a fine febbraio) potremo percepire in modo ancor più netto il sapore primaverile.

Le temperature aumenteranno anche al nord e su tutti i rilievi, dalle Alpi alla Sicilia, incidendo in modo marcato sulla stabilità del manto nevoso. Nei prossimi giorni è infatti poco raccomandato avventurarsi in montagna e sulla neve, a causa dell’incremento del rischio valanghe.

A cura di Raffaele Laricchia

