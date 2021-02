Toscana: scossa di terremoto in Appennino, avvertita a Firenze

Scossa di terremoto avvertita in Toscana, nel pomeriggio di oggi 20 febbraio 2021, tremori a Firenze. I dati dell’INGV.

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi pomeriggio, esattamente alle 15.55, sull’Appennino centrale e precisamente in Toscana, nel fiorentino. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche nel capoluogo toscano, Firenze.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 8 km di profondità . Epicentro localizzato nella zona di Borgo San Lorenzo e Scarperia, circa 30 km a nord-est di Firenze.

Il sisma è stato chiaramente avvertito in un raggio di almeno 30 km, soprattutto tra Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Firenze, Firenzuola, Marradi e Bibbiena. Il terremoto è stato percepito con tremori e boati durati pochi istanti.

Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Borgo San Lorenzo FI 5 18211 18211 Vicchio FI 5 8044 26255 Scarperia e San Piero FI 9 12217 38472 Dicomano FI 11 5515 43987 Vaglia FI 15 5073 49060 San Godenzo FI 15 1167 50227 Londa FI 16 1840 52067 Barberino di Mugello FI 16 10836 62903 Firenzuola FI 17 4726 67629 Rufina FI 17 7346 74975 Palazzuolo sul Senio FI 18 1154 76129 Marradi FI 18 3139 79268

A cura di Raffaele Laricchia

