Aria mite in Italia: sale rischio valanghe in Appennino, grossa spaccatura sul monte Crepacuore

Aumenta il rischio valanghe in Appennino, aria mite in arrivo e manto nevoso instabile. Grossa frattura sul monte Crepacuore.

L’aria mite nordafricana in arrivo nel Mediterraneo sta provocando un diffuso e marcato aumento delle temperature su tutta Italia, ma in maniera particolare sul centro-sud e sui monti. In Appennino le temperature sono salite vertiginosamente tanto da portarsi sopra lo zero anche sulle vette oltre i 2000 metri di altitudine. A quote di 1500 metri si registrano temperature vicine ai +10°C, ovvero valori esagerati per l’ultima decade di febbraio.

Questo aumento delle temperature ha effetti devastanti sulla neve presente in montagna, soprattutto su quella caduta recentemente (attorno a metà febbraio) non ancora molto stabilizzatasi.

Con queste condizioni il rischio valanghe sale vertiginosamente sull’Appennino centro-meridionale tra lunedì 22 e venerdì 26, come annunciato da MeteoMont, ente di monitoraggio valanghivo:

” GRADO DI PERICOLO: DA MODERATO 2 A MARCATO 3. PERICOLO IN AUMENTO PER RIALZO TERMICO.

TIPO DI PERICOLO: NEVE BAGNATA – SITUAZIONE PRIMAVERILE.

IL MANTO NEVOSO SI UMIDIFICA VELOCEMENTE NEL CORSO DELLA GIORNATA.

Croste da fusione e rigelo portanti e non portanti su strati più compatti e consolidati e croste da fusione e rigelo inglobate.

Il manto nevoso è in generale moderatamente consolidato solo su alcuni pendii ripidi. In generale, il grado del pericolo è “Moderato 2”, sale a “marcato 3” nelle ore più calde della giornata a causa del sensibile rialzo termico. “

Rischio valanga elevato sul Monte Crepacuore, in Abruzzo, come evidenziato da alcune foto scattate da Davide Ferranti. Nel manto nevoso del monte è presente una lunga frattura che nei prossimi giorni potrebbe ingrandirsi sino a dar vita ad una valanga. Il nuovo pericolo valanghivo arriva a distanza di pochi giorni dal ritrovamento di tutti gli escursionisti dispersi dopo le valanghe di gennaio.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook