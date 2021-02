Meteo: domenica con tanto Sole e poche nubi, queste le TEMPERATURE

Domenica primaverile con tanto Sole. Poche nubi basse e anche nebbie al nord. Le previsioni meteo per oggi 21 febbraio 2021.

L’alta pressione diventa sempre più forte su tutta la nostra penisola e nel frattempo assume una radice sub-tropicale, capace di richiamare aria più calda direttamente dal Sahara. Questo tipo di anticiclone sarà più evidente nei primi giorni della prossima settimana, tra 23 e 25 febbraio, quando aumenteranno considerevolmente le temperature.

METEO 21 FEBBRAIO 2021 | Ci aspetta una domenica stabile e dal sapore primaverile su tante località italiane, soprattutto del centro-sud. Avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, mentre a tratti dovremo fare i conti con le nebbie persistenti soprattutto in pianura Padana.

Al momento troviamo ancora delle nubi basse sparse qua e là sul centro-sud, come potete osservare dal satellite in alto, ma entro mezzogiorno queste nubi si dissolveranno lasciando spazio al Sole. In pianura Padana invece le nebbie o le nubi basse potranno persistere anche in pieno giorno, seppur a banchi, per poi intensificarsi nuovamente al calar del Sole.



Le temperature massime di oggi sono attese in ulteriore aumento rispetto a ieri:

Torino 10°C, Milano 12°C, Bologna 14°C, Aosta 7°C, Genova 13°C, Venezia 12°C, Trento 9°C, Trieste 11°C, Firenze 15°C, Ancona 14°C, Pescara 15°C, Perugia 14°C, Roma 16°C, Campobasso 13°C, Bari 16°C, Napoli 17°C, Cagliari 18°C, Reggio Calabria 16°C, Palermo 17°C, Potenza 13°C.

A cura di Raffaele Laricchia

