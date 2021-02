Previsioni meteo: ipotesi fredde ad inizio marzo?

Dopo tanto bel tempo e clima mite ritorna l’inverno ad inizio marzo? Ecco le previsioni meteo a lungo termine.

L’alta pressione sub-tropicale continuerà a rinforzarsi su tutta Italia e tutto il Mediterraneo almeno fino a venerdì 26 febbraio, regalando una lunga fase stabile e molto mite per il periodo. Insomma l’Italia vivrà un anticipo di primavera a tutti gli effetti, soprattutto sul centro-sud dove la colonnina di mercurio si porterà localmente oltre i 20°C, come già ampiamente accennato nei giorni scorsi.

Tuttavia l’arrivo dei primi tepori primaverili non devono trarre in inganno, in quanto l’inverno non è ancora definitivamente terminato e improvvise avvezioni fredde sono ancora da mettere in conto.

L’inverno meteorologico termina, da calendario, il 28 febbraio mentre quello astronomico il 20 marzo (con l’equinozio di primavera), ma come ben sappiamo il mese di marzo riserva molto spesso colpi di coda invernali anche degni di nota.

IPOTESI FREDDE A INIZIO MARZO | La vasta cupola anticiclonica che dominerà sul Mediterraneo molto probabilmente fino a venerdì 26, potrebbe subire un fisiologico indebolimento proprio tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

La causa risiede in un nuovo indebolimento del vortice polare che andrà a “stimolare” la risalita dell’alta pressione fino a latitudini sub-polari. Questo passaggio è quasi confermato ma gli effetti sono ancora di difficile lettura a causa della notevole distanza temporale.

Tuttavia una prima linea di tendenza lascia presupporre l’arrivo di aria più fredda dalla Scandinavia e la Russia europea verso l’Europa centrale ed il Mediterraneo, soprattutto nei primi giorni di marzo.

Impossibile ad ora parlare di gelo e neve in Italia, ma la porta dell’est è quella che con più probabilità si aprirà tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

A cura di Raffaele Laricchia

