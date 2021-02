Crolla falesia a Camogli (Genova): centinaia di bare trascinate via e finite in mare

Incredibile quanto accaduto a Camogli nel pomeriggio odierno: una frana ha interessato un tratto di falesia su cui è situato il terrapieno del cimitero della città del levante genovese.

Centinaia di bare (oltre 200) sono franate via e alcune precipitate nel mare sottostante, fra l’incredulità dei passanti che hanno assistito alla scena. Il grosso smottamento è avvenuto a valle della strada provinciale 30 di Camogli, non coinvolta ma sulla quale il sindaco di Camogli ha preferito prudenzialmente istituire un senso unico alternato sulla sola corsia di monte, in prossimità del Belvedere. Non si registrano feriti in seguito all’accaduto.

Da tempo si stava lavorando alla messa in sicurezza della falesia franata, messa a dura prova dalla famosa mareggiata dell’ottobre 2018 e del maltempo di questo inverno. Proprio tre settimane fa erano state ultimate le operazioni di pulizia vegetazionale e di disgaggio e una settimana fa si stava continuando a posizionare la rete metallica armata, già più di mille metri quadrati erano stati fissati.

A cura di Francesco Ladisa

