Enorme valanga a Passo Rolle nella notte: chiusa strada statale

Una valanga di grosse dimensioni si è verificata nel corso della notte in Trentino Alto Adige, nei pressi di Passo Rolle. La massa di neve staccatasi da un versante montuoso ha invaso la strada statale in zona malga Fosse.

La valanga presenta un fronte di oltre 100 metri e una altezza di 10, come dichiarato dal comandante dei vigili del fuoco di San Martino, Marco Bancher. La strada statale del Passo Rolle resterà sicuramente chiusa per diversi giorni.

Fortunatamente nessuno transitava in zona in quel momento quindi non risultano vittime o feriti. Sul posto, dalle prime ore della notte, operano i vigili del fuoco volontari di San Martino di Castrozza.

Ora la situazione viabilità è problematica, con un solo accesso alla valle. La strada di passo Rolle richiede da tempo interventi urgenti di messa in sicurezza, dei quali si sta discutendo da anni con la Provincia. A breve dovrebbe arrivare il via libera per lo spostamento della strada attuale, sul versante Primiero, con la creazione di una nuova variante.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>