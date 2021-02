Frana cimitero a Camogli: l’impressionante video del momento del crollo

E’ stato diffuso in rete il video dell’incredibile frana che ha interessato una parte del cimitero di Camogli, in provincia di Genova, nel pomeriggio di oggi (di cui vi abbiamo dato notizia qui).

Le riprese amatoriali, pubblicate sulla pagina Facebook del LIMETÂ mostrano l’improvviso crollo di una porzione di cimitero, situata sul tratto di falesia collassato.

Si stima che siano state coinvolte centinaia di bare (almeno 200) e molte siano precipitate nel mare sottostante.

Il grosso smottamento è avvenuto a valle della strada provinciale 30 di Camogli, non coinvolta ma sulla quale il sindaco di Camogli ha preferito prudenzialmente istituire un senso unico alternato sulla sola corsia di monte, in prossimità del Belvedere. Non si registrano feriti in seguito all’accaduto.

