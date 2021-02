Meteo: perturbazione atlantica minacciosa nel Mediterraneo, ma arriverà in Italia?

Perturbazione atlantica nel Mediterraneo occidentale, aumentano le nubi sulle regioni occidentali. Piogge in arrivo in Italia? Vediamo le previsioni meteo per oggi 22 febbraio 2021.

Una piccola ma incisiva perturbazione atlantica è riuscita a farsi strada all’interno del vasto anticiclone che sovrasta l’Europa centro-meridionale e si è isolata nel Mediterraneo occidentale. La perturbazione sta ora colpendo Spagna orientale, isole Baleari e Algeria occidentale dove troviamo piogge diffuse e anche locali forti temporali.

Questa massa d’aria più fresca e instabile trova terreno fertile all’interno del vasto anticiclone e pertanto i fenomeni risultano particolarmente intense e a tratti violenti.

Ma sarà un problema anche per l’Italia? Fortunatamente no. La perturbazione è letteralmente intrappolata nel Mediterraneo, essendo circondata su tutti i suoi lati dall’alta pressione. Questo significa che i suoi movimenti sono estremamente lenti e non riuscirà a raggiungere l’Italia.

Le nubi sono in aumento soprattutto sul nord-ovest e in Sardegna, ma i fenomeni resteranno a debita distanza dallo Stivale. Al più assisteremo a qualche debolissima pioviggine sulla Sardegna meridionale nel corso della giornata di oggi 22 febbraio.

Nubi sparse su Sicilia, Liguria, Toscana, Piemonte.

Addirittura questa perturbazione, nella sua posizione attuale, causerà un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale su tutta Italia, la quale porterà ancora temperature miti per il periodo e stabilità , soprattutto sul centro-sud. Non mancheranno le solite nebbie e nubi basse in pianura Padana e quest’oggi anche su coste marchigiane, abruzzesi e molisane, in diradamento nel corso della mattinata.



A cura di Raffaele Laricchia

