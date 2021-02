Nevicate storiche su Mosca, mai così tanta neve dal 1973

Nevicate eccezionali su Mosca. Punte di oltre 1 metro di neve nella capitale russa, non nevicava così dal 1973.

La Russia europea sta vivendo un inverno davvero gelido e soprattutto ricco di neve grazie alle frequenti perturbazioni nord atlantiche che vanno a gettarsi nel serbatoio gelido di origine siberiana che aleggia tra Scandinavia e Russia da ormai oltre un mese. Su Mosca la neve sta diventando davvero tanta e le temperature sono inferiori ai -10°C da diverse settimane, senza quasi un attimo di sosta.

Per Mosca si tratta dell’inverno più nevoso dal 1973: sono ben 42 anni che sulla capitale russa non cadeva una simile quantità di neve! Si calcolano in media circa 59 cm di neve, con punte superiori ai 1 metro. Possono non sembrare accumuli elevati, ma per un’area continentale come Mosca, molto lontana dagli oceani, precipitazioni così intense sono davvero eccezionali.

A cura di Raffaele Laricchia

