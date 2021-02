Pesanti inondazioni a Giacarta, capitale dell’Indonesia

Piogge torrenziali hanno colpito negli ultimi giorni l’area di Giacarta, capitale dell’Indonesia. Interi quartieri della città e numerose strade, principali e secondarie, sono finiti sott’acqua.

Almeno 1300 le persone evacuate temporaneamente a causa dell’ondata di maltempo. In alcune parti della città il livello dell’acqua è arrivato tra 1,2 e 2,7 metri. I soccorritori sono intervenuti soprattutto per aiutare anziani e bambini bloccati in casa nei quartieri sud-orientali. Anche le auto sono state sommerse. Per fortuna non vengono registrate vittime.

“Duecento quartieri sono stati colpiti, secondo gli ultimi dati”, ha detto sabato alla televisione locale Anies Baswedan, governatore di Jakarta, aggiungendo che sono stati preparati più di due dozzine di centri di evacuazione in tutta la città.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>