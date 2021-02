Previsioni meteo: il cuore dell’anticiclone africano in Italia, sarà una settimana primaverile!

Settimana da piena primavera, oltre 20°C fino a venerdì. Mite anche sui monti e in pianura Padana. Cambia tutto da sabato? Le previsioni meteo.

L’Italia sta vivendo ufficialmente un anticipo di primavera in grande stile, caratterizzato da un potente anticiclone sub-tropicale, aria mite, tanto Sole e tempo stabile. Nelle ultime ore la cupola anticiclonica si è ulteriormente rinforzata a causa di una depressione formatasi nel Mediterraneo occidentale, tra Baleari e Algeria, la quale ha richiamato aria calda nordafricana verso la nostra penisola.

Nei corso della settimana l’alta pressione diverrà via via sempre più estesa e coriacea, tanto da inglobare tutto il Mediterraneo e ponendo il suo “cuore caldo” proprio sull’Italia. Le temperature aumenteranno ulteriormente da nord a sud e le condizioni meteo saranno così stabili e primaverili che verranno spazzate via anche le solite nubi basse presenti al nord e sull’alto Tirreno.

Qualche nube bassa più persistente potrebbe interessare solo la Liguria centrale, mentre in pianura Padana e sulle coste potranno arrivare dei banchi di nebbia nelle prime ore delle giornate. Ma per il resto sarà il Sole a dominare incontrastato dalle Alpi alla Sicilia.



Le temperature massime, tra mercoledì e venerdì, raggiungeranno i 20°C su molte località del Meridione e del lato tirrenico, con picchi a tratti fino a 22-23°C in Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio. Clima molto mite anche sui monti, dove sarà elevato il rischio valanghe fino in alta quota.

Il bel tempo e la mitezza saranno protagoniste indiscusse fino a venerdì, mentre da sabato la situazione inizierà rapidamente a cambiare grazie all’ingresso di aria ben più fredda dai Balcani che farà crollare le temperature ad iniziare dal nord e dalle regioni adriatiche.

A cura di Raffaele Laricchia

