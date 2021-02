Terremoto tra Trentino e Veneto, scossa avvertita tra Trento, Lago di Garda e Verona

Tremori e boati tra Veneto, Trentino e Lombardia, scossa di terremoto registrata vicino al Lago di Garda. Paura tra Trento e Verona. I dati dell’INGV.

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita nel pomeriggio di oggi 22 febbraio 2021, esattamente alle 13.04, tra Trentino, Veneto e Lombardia. Molte le segnalazioni arrivate da Trento e dal Lago di Garda.

Secondo i primi dati diffusi dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a 12 km di profondità .

Epicentro individuato su Ala, circa 33 km a sud di Trento e pochi chilometri a est del lago di Garda.

La scossa è stata nettamente avvertita nella zona epicentrale ed in un raggio di 30 km: segnalati tremori e boati durati pochi secondi, ma chiaramente percepiti dagli abitanti di Trento, Verona, Rovereto, Recoaro Terme, Riva del Garda, Schio e Bussolengo.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Ala TN 4 8913 8913 Brentonico TN 4 4015 12928 Avio TN 6 4133 17061 Mori TN 8 9678 26739 Vallarsa TN 11 1395 28134 Isera TN 12 2735 30869 Ronzo-Chienis TN 12 976 31845 Trambileno TN 12 1452 33297 Nago-Torbole TN 13 2867 36164 Rovereto TN 13 39289 75453 Malcesine VR 13 3736 79189 Limone sul Garda BS 15 1181 80370 Nogaredo TN 15 2065 82435 Ferrara di Monte Baldo VR 15 226 82661 Villa Lagarina TN 15 3778 86439 Brentino Belluno VR 16 1395 87834 Riva del Garda TN 16 16926 104760 Erbezzo VR 16 740 105500 Volano TN 16 3169 108669 Arco TN 17 17526 126195 Pomarolo TN 17 2452 128647 Terragnolo TN 17 716 129363 Tremosine sul Garda BS 17 2100 131463 Sant’Anna d’Alfaedo VR 17 2553 134016 Nomi TN 18 1398 135414 Brenzone sul Garda VR 18 2474 137888 Bosco Chiesanuova VR 18 3600 141488 Tenno TN 19 2069 143557 Calliano TN 19 1807 145364

A cura di Raffaele Laricchia

