Gelo in nord America: le cascate del Niagara si congelano parzialmente

La grande e storica ondata di gelo che sta invadendo gli Stati Uniti, con temperature negative su tantissimi territori americani, ha causato il parziale congelamento delle cascate del Niagara, le più imponenti del mondo, situate sul confine tra Stati Uniti e il Canada.

Sulle cascate del Niagara la temperatura è scesa a -19°C e questo ha permesso il parziale congelamento della parte superiore delle cascate. Le molte foto e i video che arrivano in redazione mostrano chiaramente il parziale congelamento delle cascate del Niagara. Si tratta di un evento piuttosto comune per le famosissime cascate tra i laghi Erie e Ontario: è sufficiente una temperatura inferiore ai -5°C per dar il via al congelamento dei bordi della cascata e del corso d’acqua.

Un altro conto è il congelamento totale delle cascate, avvenuto l’ultima volta addirittura nel 1848.

Tra il ghiaccio e le cascate spunta addirittura un arcobaleno molto tenue, regalando un’atmosfera davvero suggestiva.

