Marte: Perseverance registra il suono del vento, è un evento storico [VIDEO]

Il suono del vento di Marte, evento storico immortalato da Perseverance. Vi mostriamo il video.

Per la prima volta nella storia dell’umanità possiamo ascoltare il rumore del vento su un altro pianeta. È tutto merito di Perseverance, il rover atterrato su Marte pochi giorni fa, che grazie ai suoi sensori e alle numerose videocamere è riuscito a registrare il tipico rumore del vento.

Nel video che vi mostriamo di seguito potete ascoltare il suono del vento registrato su Marte in due pezzi. Quel che sentite non è altro che il vento che tocca il piccolo microfono del rover. Si tratta di un evento davvero straordinario, nonostante per molti possa sembrar banale: è la prima volta nella storia che possiamo ascoltare il rumore del vento e della desolazione di un altro pianeta. Nel 2018 Curiosity riuscì ad estrapolare il rumore del vento, ma solo tramite strumenti come un barometro ed un sismografo (nulla a che vedere col suono registrato direttamente dal microfono di Perseverance).

In quest’altro video invece vi mostriamo il panorama su Marte, immortalato sempre da Perseverance:

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook