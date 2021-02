Potente eruzione dell’Etna nella notte, il video

Spettacolare eruzione dell’Etna nella notte, è il quinto forte parossismo in pochi giorni. Fiumi di lava scorrono dal cratere, il video.

Quella che sta andando in scesa sull’Etna è senza dubbio una delle eruzioni più spettacolari degli ultimi anni, notevole anche per durata. È infatti oltre una settimana che si susseguono potenti parossismi sul cratere dell’Etna, caratterizzati da imponenti fontane di lava, altissime colonne di gas, cenere e lapilli.

Nel corso della notte si è verificata una nuova potentissima eruzione, come già discusso in questo articolo. Le fontane di lava davvero imponenti hanno poi dato vita a fiumi di lava incandescente che sono scese per centinaia di metri lungo i fianchi dell’Etna. Il video che mostra il parossismo in diretta è spettacolare:



Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook