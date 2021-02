Previsioni meteo: declino dell’alta pressione a fine mese, crollano le temperature?

Ondata di freddo in arrivo ad inizio marzo, fine dell’anticipo di primavera già dal week-end. Ecco le previsioni meteo.

Almeno fino a venerdì 26 l’anticiclone africano continuerà a dominare la scesa nel Mediterraneo, ma proprio sul finire di febbraio la situazione potrebbe radicalmente cambiare come già vi avevamo accennato in questo articolo.

Le correnti fredde nord-orientali torneranno alla ribalta per dimostrarci che l’inverno è tutt’altro che terminato e ci costringerà a mettere nuovamente mano a cappotti e sciarpe.

ARIA FREDDA IN ARRIVO | Sebbene sia ancora da valutare l’esatta entità del peggioramento di fine mese, è ormai assodato che le temperature torneranno a scendere di almeno 10-12°C, portandosi nuovamente sotto le medie del periodo da nord a sud. Il calo delle temperature avrà inizio tra sabato 27 e domenica 28, ma il vero e proprio crollo termico avverrà ad inizio marzo grazie all’ingresso di un nucleo d’aria fredda dall’est Europa. Ad ora è impossibile prevedere l’esatta traiettoria della perturbazione, ma il ritorno del freddo è praticamente assodato.

Le temperature scenderanno entro inizio marzo di almeno 10-12°C rispetto ai valori attuali, portandosi localmente anche sotto i 10°C sulle regioni adriatiche (quelle più esposte al freddo da est). Tornerà anche la neve in Appennino e probabilmente fino in collina, mentre ad ora sembrano escluse le basse quote.

Nei prossimi giorni non mancheranno nuovi aggiornamenti per sciogliere i dubbi sull’entità dell’ondata di freddo in arrivo con l’avvio di marzo.

A cura di Raffaele Laricchia

