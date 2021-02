Clima mite e rischio valanghe: enorme frattura nella neve sul monte Cimone

Frattura enorme sulla neve del monte Cimone, rischio valanghe sempre più elevato.

Il vertiginoso aumento delle temperature innescato dall’anticiclone africano, ormai ben radicato in tutto il Mediterraneo, sta mettendo a dura prova la tenuta del manto nevoso sui rilievi da nord a sud ed in particolare in Appennino.

A causa dell’aumento delle temperature, addirittura sopra lo zero fino in altissima quota, sta incrementando il pericolo valanghe considerando che il manto nevoso è molto fresco e per nulla stabilizzatosi.

Un video che arriva dal monte Cimone, situato tra Toscana ed Emilia, mostra un’evidente frattura nel manto nevoso a dimostrazione dell’instabilità della neve sui nostri monti. Il video è stato girato dall’Istruttrice Nazionale di Sci Barbara Milani, sulla pista delle Aquile, zona chiusa ormai da qualche anno e usata solo da appassionati per praticare lo Sci di Alpinismo.



La frattura è di grosse dimensioni, tanto da sembrare un crepaccio. L’ulteriore aumento termico atteso nelle prossime 72 ore potrebbe aggravare la situazione e dar inizio ad una nuova valanga.

Pertanto invitiamo appassionati ed esperti a non avventurarsi in pendii con manto nevoso fortemente instabile, come appunto in questa località del monte Cimone.

A cura di Raffaele Laricchia

