Etna in eruzione: sesto parossismo di febbraio in atto [VIDEO in diretta]

Nuova eruzione dell’Etna in atto oggi 24 febbraio 2021. Fontane di lava, boati e tremori sul vulcano. Il video in diretta.

La sesta importante eruzione di questo movimentato mese di febbraio è in atto in questi minuti sull’Etna. Il grande vulcano siciliano sta dando prova di non essere ancora domo, a poco più di un giorno da una mastodontica eruzione, e prova a regalare una nuova spettacolare eruzione iniziata da pochi minuti.

Le fontane di lava sono chiaramente visibili in tutto il catanese, complice anche l’alta pressione che sta regalando tempo stabile in tutta la Sicilia. Non mancano tremori e boati ben percepiti dai comuni etnei situati a ridosso dell’Etna.

Il video in diretta:



A cura di Raffaele Laricchia

