Marche: uomo disperso sul monte Vettore dopo un’escursione

Uomo di 60 anni disperso sul monte Vettore, proseguono le ricerche da ieri pomeriggio. Appassionato di fotografia e montagna, non è più tornato a casa.

Da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di un uomo di 60 anni di Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo, risultato disperso sul monte Vettore, nelle Marche. Il 60enne, appassionato di montagna e fotografia, era partito ieri mattina all’alba per una escursione in alta quota sul Vettore, la più alta vetta dei monti Sibillini. Probabilmente avrebbe dovuto raggiungere il nuovo rifugio Zilioli.

I familiari hanno lanciato l’allarme dopo la prolungata assenza di messaggi e soprattutto dopo non averlo visto tornare a casa. Sono intervenuti i militari, i Vigili del Fuoco e i volontari del Soccorso Alpino per cercare il disperso. Al momento le ricerche si concentrano nell’area di Forca di Presta, dove si è anche sollevato un elicottero per perlustrare l’area indiziata.

Al momento l’unico elemento rinvenuto è l’auto parcheggiata a bordo strada vicino al valico di Forca di Presta.

A cura di Raffaele Laricchia

