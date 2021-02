Monte Vettore: ritrovato senza vita escursionista disperso tra la neve

Escursionista ritrovato senza vita sul Vettore, ricerche durate quasi 24 ore.

Epilogo drammatico sul monte Vettore, nelle Marche, dove un escursionista era scomparso ieri durante una passeggiata tra la neve ad alta quota. L”uomo 60enne, appassionato di fotografia e montagna, era partito ieri all’alba alla volta del monte Vettore, la più alta vetta dei Sibillini, ma da ieri pomeriggio se ne sono perse totalmente le tracce mettendo in allarme i propri familiari.

Le ricerche cominciate sin da ieri sono proseguite per tutta la mattinata di oggi, dando esito drammatico: l’uomo è stato ritrovato senza vita dalla macchina del Soccorso, che ha impiegato circa 40 persone in totale per le ricerche. Il medico, una volta raggiunto l’escursionista, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause della morte sono ancora ignote.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook