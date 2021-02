Previsioni meteo: ridimensionato il freddo dei primi di Marzo, alta pressione troppo forte

Un robusto campo di alta pressione, esteso su gran parte d’Europa, sta portando forte stabilità atmosferica e temperature decisamente miti su tutta la nostra penisola (come discusso in questo articolo).

Questo anticiclone raggiungerà il suo apice proprio in questi giorni, determinando ancora temperature molti miti fino a Venerdì, con valori praticamente primaverili (sino a 18-20°C) nelle ore centrali della giornata.

A seguire, nel corso del week end, l’alta pressione perderà qualche colpo indebolendosi leggermente, ma continuerà comunque a interessare l’area mediterranea proteggendoci da perturbazioni. Se fino a ieri sembrava potesse essere attaccata sul suo fianco orientale da un impulso di aria fredda abbastanza incisivo, oggi i modelli matematici mostrano invece un netto ridimensionamento di questa dinamica.

In altri termini, l’alta pressione farà si che la discesa di questo nucleo di aria fredda avvenga ben più ad est, interessando marginalmente i Balcani e più direttamente l’Europa orientale.

Sulla nostra penisola non avremo alcuna ondata di freddo, ma si osserverà solo un discreto calo termico fra week-end e inizio settimana, attorno mediamente ai 4-5°C (qualche grado in più sui settori adriatici e al Sud). In questa fase il tempo, come detto, continuerà ad essere stabile e contraddistinto da cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Ci penserà quindi il sole a scaldare l’aria, con temperature che raggiungeranno comunque i 15-16°C nei primi giorni della settimana prossima su gran parte d’Italia.

A cura di Francesco Ladisa

