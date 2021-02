Svezia: si apre buca mentre camminano su lago ghiacciato, 4 morti

Quattro persone hanno perso la vita in Svezia dopo essere cadute in un lago ghiacciato. Gli uomini, di età compresa fra 65 e 76 anni, stavano camminando sulla superficie del lago quando si è improvvisamente creata una frattura che li ha fatti finire in acqua.

L’incidente si è verificato nel sud della Svezia, sul lago Savsjo, vicino alla città di Jönköping. Inutili i tentavi dei soccorritori di rianimarli dopo che sono stati tirati fuori dall’acqua.

Incidenti del genere sono abbastanza comuni in Svezia, ma è raro che le conseguenze siano tanto tragiche. Quest’anno, dopo settimane di freddo intenso, che ha ghiacciato fiumi e laghi, in tutto il paese le temperature sono salite raggiungendo valori particolarmente miti. Secondo il centro meteorologico svedese, ieri è stato registrato il record di caldo a febbraio con 16,8 gradi a Kalmar, nel sud-est.

A cura di Francesco Ladisa

